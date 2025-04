FA Cup | Manchester City in finale contro la sorpresa Crystal Palace

finale la FA Cup ricorda a tutti come non esistano partite facili in questa competizione. L'Aston Villa infatti arrivava a Selhurst Park, a Londra, pronto anche a prenotare un ritorno nella Capitale per metà maggio, questa volta per portarsi a casa il trofeo. Sport.quotidiano.net - FA Cup: Manchester City in finale contro la sorpresa Crystal Palace Leggi su Sport.quotidiano.net Londra 28 aprile 2025 – Il turno di Premier League di questa settimana è stato distribuito su nove giorni di calcio, questo per permettere la disputa delle semifinali di FA Cup. La più vecchia e longeva competizione calcistica ufficiale ha disputato in questo weekend il suo penultimo episodio in due sfide dal pronostico tutt'altro che scontato, come d'altronde questa competizione ha insegnato saper essere lungo tutto la propria storia. Una vittoria in casa e una in trasferta nelle due semifinali, che hanno decretato chi il prossimo 17 maggio a Wembley solleverà il terzo trofeo della stagione di calcio inglese, dopo Community Shield e Carabao Cup.L'esito delle semifinaliGià dalla prima semila FA Cup ricorda a tutti come non esistano partite facili in questa competizione. L'Aston Villa infatti arrivava a Selhurst Park, a Londra, pronto anche a prenotare un ritorno nella Capitale per metà maggio, questa volta per portarsi a casa il trofeo.

