F1 GP Miami 2025 | programma orari tv streaming

Miami. Sulla pista costruita attorno all’Hard Rock Stadium, bisognerà trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale.Si tratterà di un fine-settimana molto particolare, infatti, per la presenza della Sprint Race, gara veloce sui 100 km, che andrà ad alterare in maniera significativa la tre-giorni asiatica. Venerdì 2 assisteremo all’unica sessione di prove libere di un’ora, che precederà la Sprint Shootout e determinerà la griglia di partenza della Sprint Race del sabato.Quest’ultima si disputerà al mattino e sarà il primo evento di giornata del day-2 del week end. A seguire, le qualifiche per la definizione dello schieramento del GP domenicale. Oasport.it - F1, GP Miami 2025: programma, orari, tv, streaming Leggi su Oasport.it Dal 2 al 4 maggio il Circus della F1 tornerà nuovamente in scena. Messo alle spalle il quinto round in Arabia Saudita, l’attenzione delle squadre e dei piloti sarà rivolta all’appuntamento di. Sulla pista costruita attorno all’Hard Rock Stadium, bisognerà trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale.Si tratterà di un fine-settimana molto particolare, infatti, per la presenza della Sprint Race, gara veloce sui 100 km, che andrà ad alterare in maniera significativa la tre-giorni asiatica. Venerdì 2 assisteremo all’unica sessione di prove libere di un’ora, che precederà la Sprint Shootout e determinerà la griglia di partenza della Sprint Race del sabato.Quest’ultima si disputerà al mattino e sarà il primo evento di giornata del day-2 del week end. A seguire, le qualifiche per la definizione dello schieramento del GP domenicale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quando la prossima gara di F1? GP Miami 2025: programma, orari, tv, streaming - Il sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno sarà il Gran Premio di Miami, previsto nel fine settimana che culminerà domenica 4 maggio. Si tira doverosamente il fiato dopo tre weekend di gara consecutivi, ma ancora una volta si resta lontani dall’Europa, poiché ci si trasferisce negli Stati Uniti. Il Gran Premio di Miami è entrato in calendario nel 2022, imponendosi subito come un evento di culto. 🔗oasport.it

LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca un guizzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka si prospetta un day-2 particolarmente impegnativo per i piloti e le scuderie in cerca della miglior prestazione possibile per ottenere un piazzamento in griglia consono alle proprie potenzialità. La Ferrari va in cerca di un guizzo. 🔗oasport.it

Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2025: Antonelli guadagna una posizione, Ferrari da brividi - AGGIORNAMENTO 10.00: la FIA ha accolto il ricorso della Mercedes. Dunque nessuna penalità per Andrea Kimi Antonelli, che torna in quarta posizione! Finito nell’album dei ricordi il GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne il meteo l’ha fatta da padrone, come previsto, e la bravura dei piloti è stata quella di interpretare alla perfezione i vari momento della corsa. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Orari TV GP Miami 2025: diretta su Sky, differita su TV8; Orari F1 TV8 Miami 2025 e dirette SKY e NOW; F1, GP Miami 2025: caratteristiche circuito, meteo e news; Liberare il GP di Miami F1 2025: I prezzi dei biglietti volano! Dove acquistare per un epico scontro.. 🔗Approfondimenti da altre fonti

F1, GP Miami 2025: programma, orari, tv, streaming - Dal 2 al 4 maggio il Circus della F1 tornerà nuovamente in scena. Messo alle spalle il quinto round in Arabia Saudita, l'attenzione delle squadre e dei ... 🔗oasport.it

GP Miami 2025: orari Sky e TV8 - Gli orari e la programmazione televisiva del Gran Premio di Miami, sesto atto del Mondiale di F1 2025: diretta su Sky e differita su TV8 ... 🔗formulapassion.it

Orari F1 TV8 Miami 2025 e dirette SKY e NOW - Ecco gli orari F1 GP Miami 2025 su TV8 con la diretta live della Sprint e su Sky e Now per guardare le qualifiche e la gara. 🔗quotidianomotori.com