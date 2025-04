Extinction Rebellion la sfilata ribelle per le strade di Roma

Extinction Rebellion sono scesi nelle strade di Roma, sfilando con una "Rebel Parade", quella che l'associazione definisce "la Parata Resistente per celebrare la settimana di 'Primavera Rumorosa'", sette giorni di iniziative dal 25 aprile al primo maggio. Il corteo ha attraversato la città da Circo Massimo fino ad arrivare a Piazza Giustiniani. In testa un carro musicale sul quale si sono alternati artisti, performer e musicisti. Durante la sfilata, l'esibizione delle performer attiviste "Red Rebels", inconfondibilmente vestite di rosso, a simboleggiare l'emergenza, il dolore ma anche la resistenza. "Di fronte alla svolta autoritaria e militarista e agli investimenti sul fossile del nostro Paese, la parata vuole essere un invito per le persone a non restare indifferenti e a manifestare gioiosamente il proprio dissenso", spiega Extinction Rebellion. Tgcom24.mediaset.it - Extinction Rebellion, la sfilata ribelle per le strade di Roma Leggi su Tgcom24.mediaset.it Gli attivisti climatici disono scesi nelledi, sfilando con una "Rebel Parade", quella che l'associazione definisce "la Parata Resistente per celebrare la settimana di 'Primavera Rumorosa'", sette giorni di iniziative dal 25 aprile al primo maggio. Il corteo ha attraversato la città da Circo Massimo fino ad arrivare a Piazza Giustiniani. In testa un carro musicale sul quale si sono alternati artisti, performer e musicisti. Durante la, l'esibizione delle performer attiviste "Red Rebels", inconfondibilmente vestite di rosso, a simboleggiare l'emergenza, il dolore ma anche la resistenza. "Di fronte alla svolta autoritaria e militarista e agli investimenti sul fossile del nostro Paese, la parata vuole essere un invito per le persone a non restare indifferenti e a manifestare gioiosamente il proprio dissenso", spiega

Su questo argomento da altre fonti

Extinction Rebellion, ‘sfilata ribelle’ per le strade di Roma - Gli attivisti climatici di Extinction Rebellion sono scesi nelle strade di Roma domenica pomeriggio sfilando con una ‘Rebel Parade’, quella che l’associazione definisce “la Parata Resistente per celebrare la settimana di ‘Primavera Rumorosa’”, sette giorni di iniziative dal 25 aprile al primo maggio. Il corteo ha attraversato la città da Circo Massimo fino ad arrivare a Piazza Giustiniani. In testa un carro musicale sul quale si sono alternati artisti, performer e musicisti. 🔗lapresse.it

Extinction Rebellion, attivisti srotolano striscione su ponte Vittorio Emanuele a Roma - Due attiviste di Extinction Rebellion a Roma si sono appese al ponte Vittorio Emanuele, a due passi da Castel Sant’Angelo, durante la messa delle domenica, per srotolare uno striscione con scritto “Difendere la Terra, non i confini”. Il gesto “è un secondo atto di denuncia nei confronti dell’ipocrisia di capi di Stato e ministri di tutto il mondo – comunica Extinction Rebellion -, arrivati in città per celebrare un uomo, il Papa, che hanno oltraggiato quando era in vita con politiche estrattiviste e anti-migratorie”. 🔗lapresse.it

Milano, blitz degli attivisti di Extinction Rebellion al negozio Tesla in Gae Aulenti - Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion questa mattina nella concessionaria Tesla di piazza Gae Aulenti a Milano, “invasa” pacificamente per denunciare “l’enorme potere e l’influenza mediatica e politica esercitata da Elon Musk”. Dopo essere entrati nel negozio, diversi attivisti si sono incatenati alle auto in esposizione e hanno aperto uno striscione con scritto “Ecologia per tutte, non fascismo green”. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

Extinction Rebellion, la 'sfilata ribelle' per le strade di Roma; Extinction Rebellion, la 'sfilata ribelle' per le strade di Roma | .it; Extinction Rebellion, ‘sfilata ribelle’ per le strade di Roma; Il grande Suv Opel si rinnova completamente a cominciare dalla piattaforma. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Extinction Rebellion, ‘sfilata ribelle’ per le strade di Roma - Gli attivisti climatici di Extinction Rebellion sono scesi nelle strade di Roma domenica pomeriggio sfilando con una ‘Rebel Parade’, quella che l’associazione definisce “la Parata Resistente per celeb ... 🔗msn.com

Extinction Rebellion, attivisti srotolano striscione su ponte Vittorio Emanuele a Roma - Due attiviste di Extinction Rebellion a Roma si sono appese al ponte Vittorio Emanuele, a due passi da Castel Sant'Angelo, durante la messa delle domenica, ... 🔗msn.com

Attiviste di Extinction Rebellion denunciano questure di Brescia e Roma: “Spogliate e umiliate" - Le attiviste di “Extinction Rebellion” presentano due denunce nei confronti della questure di Roma e di Brescia per “sequestro di persona, perquisizioni degradanti e arbitrarie e violenza ... 🔗milano.repubblica.it