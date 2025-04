Evoluzione tecnologica e traino delle professioni pronto il nuovo convegno Anaci

Anaci Bergamo ha organizzato per venerdì 16 maggio 2025 ore 9 alla fiera di Bergamo, il convegno annuale ‘Anaci BERGAMO INCONTRA’, in questa edizione verranno esaminate l’Evoluzione tecnologica ed il conseguente traino delle professioni. I temi trattati riguarderanno l’importanza delle aggregazioni e della dimensione (appeal, economie di scale, sicurezza gestionale, continuità), il lavoro di squadra.L’apertura dei lavori è prevista alle ore 9.30 con i saluti istituzionali, alle ore 10:20 interverrà il Segretario Nazionale dott. Andrea Finizio che tratterà ‘le nuove tecnologie e le forme d’aggregazione nell’etica e nella deontologia Associativa’, a seguire il Monsignor Giulio Dellavite presenterà il medesimo tema calato però nella vita quotidiana; alle ore 12.30 il dott. Enrico Cazzolino interverrà sul tema della resistenza al cambiamento, delle dinamiche di gruppo e le relative implicazioni – dopo la pausa per il pranzo, alle ore 14. Bergamonews.it - Evoluzione tecnologica e traino delle professioni, pronto il nuovo convegno Anaci Leggi su Bergamonews.it Bergamo ha organizzato per venerdì 16 maggio 2025 ore 9 alla fiera di Bergamo, ilannuale ‘BERGAMO INCONTRA’, in questa edizione verranno esaminate l’ed il conseguente. I temi trattati riguarderanno l’importanzaaggregazioni e della dimensione (appeal, economie di scale, sicurezza gestionale, continuità), il lavoro di squadra.L’apertura dei lavori è prevista alle ore 9.30 con i saluti istituzionali, alle ore 10:20 interverrà il Segretario Nazionale dott. Andrea Finizio che tratterà ‘le nuove tecnologie e le forme d’aggregazione nell’etica e nella deontologia Associativa’, a seguire il Monsignor Giulio Dellavite presenterà il medesimo tema calato però nella vita quotidiana; alle ore 12.30 il dott. Enrico Cazzolino interverrà sul tema della resistenza al cambiamento,dinamiche di gruppo e le relative implicazioni – dopo la pausa per il pranzo, alle ore 14.

