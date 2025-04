Evento per festa religiosa si dilunga organizzatore denunciato

festazioni della SS. Maria dell’Arco, per verificare il rispetto dell’ordinanza afferente il divieto di svolgere eventi nella città senza autorizzazione.Durante i controlli serali presso lo stadio vi era un Evento autorizzato che sarebbe dovuto terminare alle ore 20.00- Superato l’orario previsto, l’organizzatore è stato diffidato a terminare, atteso che lo stesso non ha sospeso l’Evento, successivamente la Polizia Locale ha interrotto l’Evento e denunciato l’organizzatore in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.L'articolo Evento per festa religiosa si dilunga, organizzatore denunciato proviene da Anteprima24. Anteprima24.it - Evento per festa religiosa si dilunga, organizzatore denunciato Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, per il giorno domenica 27 aprile 2025 ha intensificato i controlli sul territorio in vista delle manizioni della SS. Maria dell’Arco, per verificare il rispetto dell’ordinanza afferente il divieto di svolgere eventi nella città senza autorizzazione.Durante i controlli serali presso lo stadio vi era unautorizzato che sarebbe dovuto terminare alle ore 20.00- Superato l’orario previsto, l’è stato diffidato a terminare, atteso che lo stesso non ha sospeso l’, successivamente la Polizia Locale ha interrotto l’l’in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.L'articolopersiproviene da Anteprima24.

