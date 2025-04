Eurovision 2025 Michelle Hunziker condurrà solo la finale Perché?

Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi insieme sul divano per la finale di Sanremo 2025. “Poi c’è l’Eurovision, ma chi lo presenta?” - Milano, 16 febbraio 2025 – Olly vince la 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Balorda Nostalgia’ e la canzone ci porta all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio di quest’anno al St. Jakobshalle di Basilea in Svizzera. Sarà soddisfatto Fabio Rovazzi, che ieri sera, in una delle sue storie Instagram mentre guardava la finale in tv, si chiedeva chi fosse il più adatto a partecipare all’evento musicale europeo? Una domanda fatta anche per scherzare con Michelle Hunziker, seduta sul divano accanto a lui: “Perché poi c’è l’Eurovision, chissà chi lo ... 🔗ilgiorno.it

Michelle Hunziker all’Eurovision 2025 condurrà solo la finale, i motivi e i dettagli - Manca davvero poco all’atteso evento musicale dell’anno, ovvero l’Eurovision Song Contest, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio prossimi: a condurre l’evento, ma solo per la serata finale, ci sarà anche Michelle Hunziker. La showgirl non sarà invece presente durante le due semifinali e i motivi li ha spiegati la stessa conduttrice in una serie di stories su Instagram, condividendo anche alcuni dettagli sulla sua presenza. 🔗dilei.it

