Euroflora a Genova le Marche primeggiano per il settore florovivaistico

Marche si confermano una realtà eccellente e in crescita anche nel settore florovivaistico, ottenendo importanti riconoscimenti in questi giorni a Euroflora, la Mostra internazionale di piante e fiori in corso a Genova fino al 4 maggio. La Regione, presente con una collettiva e cinque aziende in rappresentanza del distretto marchigiano, ha già ottenuto numerosi e prestigiosi premi all'interno della manifestazione che richiama da tutta Europa centinaia di migliaia di visitatori ed esperti.Il settore florovivaistico per le Marche "Il settore florovivaistico è un'eccellenza italiana del sistema agricolo a livello internazionale – ha dichiarato il sottosegretario all'Agricoltura, il senatore Patrizio La Pietra che ieri ha visitato lo stand delle Marche – e tra le Regioni che più si distinguono ci sono le Marche, lo dimostrano i riconoscimenti ottenuti a Euroflora e il lavoro che l'amministrazione regionale del presidente Acquaroli ha portato avanti in questi anni.

