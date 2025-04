Étoile la recensione | l’ennesima gemma dei Palladino?

Palladino e Daniel Palladino. È una giostra scintillante, sofisticata, deliziata da una luce calda da cui lasciarsi volutamente attraversare, sprofondando fino a confidare nel valore indispensabile dei sogni (ma anche dei fallimenti) di una visione artistica che sia capace di traghettare lontano – in capo a un mondo interno vivacissimo, sgargiante ma tragicamente solitario.Dopo il successo de La fantastica signora Maisel, ora Prime Video si arricchisce di un'ulteriore calamita d'intrattenimento: con Étoile, i coniugi Palladino ci risucchiano nella contagiosa concitazione di due diverse compagnie di danza classica, svolazzando con brio dietro le quinte delle ambizioni, tra le difficoltà e i compromessi che ne contraddistinguono l'universale condizione di precarietà.

