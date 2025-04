Estendere la protezione del diritto d’autore nell’era dell’IA | verso un nuovo ruolo per la SIAE?

SIAE potrebbe ottenere poteri di gestione collettiva per proteggere anche i dati usati nell’addestramento dei modelli IA. Vediamo perché potrebbe succedere e qual è lo stato del diritto d’autore nelle IA. Dday.it - Estendere la protezione del diritto d’autore nell’era dell’IA: verso un nuovo ruolo per la SIAE? Leggi su Dday.it Con l’AI Act e i dispositivi di legge italiani sull’IA, lapotrebbe ottenere poteri di gestione collettiva per proteggere anche i dati usati nell’addestramento dei modelli IA. Vediamo perché potrebbe succedere e qual è lo stato delnelle IA.

