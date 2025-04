Espulsione Yildiz Tuttosport svela | È successo questo nello spogliatoio dopo la partita Il retroscena dalla pancia dello Stadium

Espulsione Yildiz, Tuttosport svela: «È successo questo nello spogliatoio dopo la partita contro il Monza». Il retroscena dalla pancia dello StadiumL’edizione odierna di Tuttosport ha dedicato ampio spazio alla gomitata che ha portato all’Espulsione di Kenan Yildiz a una manciata di secondi dall’intervallo della sfida tra Juventus e Monza.Stando a quanto riportato dal quotidiano il turco è consapevole di aver sbagliato e le scuse oltre che ai tifosi sono arrivate anche in privato nella pancia dello Stadium ai propri compagni e allo staff tecnico dopo il triplice fischio. .com Juventusnews24.com - Espulsione Yildiz, Tuttosport svela: «È successo questo nello spogliatoio dopo la partita». Il retroscena dalla pancia dello Stadium Leggi su Juventusnews24.com : «Èlacontro il Monza». IlL’edizione odierna diha dedicato ampio spazio alla gomitata che ha portato all’di Kenana una manciata di secondi dall’intervallo della sfida tra Juventus e Monza.Stando a quanto riportato dal quotidiano il turco è consapevole di aver sbagliato e le scuse oltre che ai tifosi sono arrivate anche in privato nellaai propri compagni e allo staff tecnicoil triplice fischio. .com

Yildiz Juve, come ha reagito dopo l’espulsione? Tudor svela: «È troppo buono, ci tiene tanto e non ha mai fatto queste cose. Durante l’intervallo ha fatto questo» - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve, come ha reagito dopo l’espulsione? Tudor svela in conferenza stampa cosa ha fatto il 10 bianconero Mister Tudor ha parlato in conferenza stampa per analizzare l’espulsione di Yildiz in Juve–Monza. PAROLE – «Era sotto l’asciugamano nell’intervallo. È troppo buono, ci tiene tanto. È innamorato del calcio, è puro. Quel gesto lo ha capito. Ho visto il video, è stato strattonato, lui voleva liberarsi, non è stata una cattiveria ma una via di mezzo che ha pagato. 🔗juventusnews24.com

