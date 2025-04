Espulsione Yildiz doccia gelata per la Juve! In arrivo una maxi stangata per il turco | quante saranno le giornate di squalifica

Espulsione Yildiz, doccia gelata per la Juve! In arrivo una maxi stangata per il numero 10 dei bianconeri: quante saranno le giornate di squalificaIntervenuto nel corso di Pressing su Canale 5 Graziano Cesari ha provato a fare chiarezza sull’Espulsione di Kenan Yildiz contro il Monza e sulle possibili giornate di squalifica per il numero 10 della Juventus.CESARI – «Rispetto a questo episodio, sul tabellone dello stadio e sullo schermo della revisione VAR è apparsa la scritta ‘condotta violenta’. da regolamento, questo significa che sono tre giornate di squalifica» .com Juventusnews24.com - Espulsione Yildiz, doccia gelata per la Juve! In arrivo una maxi stangata per il turco: quante saranno le giornate di squalifica Leggi su Juventusnews24.com per la! Inunaper il numero 10 dei bianconeri:lediIntervenuto nel corso di Pressing su Canale 5 Graziano Cesari ha provato a fare chiarezza sull’di Kenancontro il Monza e sulle possibilidiper il numero 10 dellantus.CESARI – «Rispetto a questo episodio, sul tabellone dello stadio e sullo schermo della revisione VAR è apparsa la scritta ‘condotta violenta’. da regolamento, questo significa che sono tredi» .com

