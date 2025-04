Esplosione di colori La città si illumina grazie a ’Massa in fiore’ e agli stand di Coldiretti

colori e nelle bellezze della terra. Un mare di persone ha invaso piazza Aranci decretando il successo della rassegna Massa in fiore, organizzata dal Ccn Massa da vivere (era stato rinviato lo scorso 13 aprile a causa del cattivo tempo). Il centro storico cittadino si è così trasformato in un enorme giardino fiorito, una maxi festa variopinta all'insegna dei profumi e dei colori, con esposizione e vendita di piante e fiori. Negozi aperti e originali installazioni floreali erano presenti in tutte le strade del centro. Un luogo magico che ha catturato l'attenzione di un pubblico trasversale. Tanti gli appassionati, i curiosi e tantissime le famiglie con bimbi e amici a quattro zampe al seguito.In mostra in piazza Aranci, con lo sfondo di Palazzo Ducale erano presenti un gran numero di produttori orto-florovivaistici con tutti i fiori della bella stagione.

