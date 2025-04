Escort Advisor regalo all' Athletic Palermo | abbonamento a vita per tutti i giocatori e i membri dello staff

regalo per voi". Questo il messaggio sulla busta gigante che è stata recapitata ieri, 27 aprile, ai giocatori e allo staff tecnico dell’Athletic Club Palermo, alla fine della partita giocata in casa al Favazza di Terrasini contro il Partinicaudace. All’interno della. Today.it - Escort Advisor, regalo all'Athletic Palermo: abbonamento a vita per tutti i giocatori e i membri dello staff Leggi su Today.it "Bravi ragazzi! Abbiamo unper voi". Questo il messaggio sulla busta gigante che è stata recapitata ieri, 27 aprile, aie allotecnico dell’Club, alla fine della partita giocata in casa al Favazza di Terrasini contro il Partinicaudace. All’interno della.

Su questo argomento da altre fonti

Escort Advisor, regalo all'Athletic Palermo: abbonamento a vita per tutti i giocatori e i membri dello staff - "Bravi ragazzi! Abbiamo un regalo per voi". Questo il messaggio sulla busta gigante che è stata recapitata ieri, 27 aprile, ai giocatori e allo staff tecnico dell’Athletic Club Palermo, alla fine della partita giocata in casa al Favazza di Terrasini contro il Partinicaudace. All’interno della... 🔗palermotoday.it

Kimi Antonelli riceve una supercar da 200mila euro ma non può guidarla: il regalo è una beffa - Dopo il brillante inizio in Formula 1 la Mercedes ha deciso di regalare una preziosa supercar al suo pilota 18enne Andrea Kimi Antonelli: un regalo che però l'emiliano non potrà guidare per i prossimi tre anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Jean-Claude Van Damme nei guai, l’attore accusato di traffico sessuale: “Ha avuto 5 modelle in regalo” - Aperta un'indagine in Romania contro l'attore di Lionheart, il quale avrebbe ricevuto "in regalo" cinque modelle romene durante la sua partecipazione al Festival di Cannes. Il suo agente nega tutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Escort Advisor, regalo all'Athletic Palermo: abbonamento a vita per tutti i giocatori e i membri dello staff; Escort Advisor, regalo all'Athletic Palermo: abbonamento a vita per tutti i giocatori e i membri dello staff; Abbonamenti a vita su Escort Advisor: regalo per l’Athletic Palermo; L’Athletic Club Palermo festeggia la promozione in Serie D: regalo a sorpresa dallo sponsor Escort Advisor. 🔗Ne parlano su altre fonti

Escort Advisor, regalo all'Athletic Palermo: abbonamento a vita per tutti i giocatori e i membri dello staff - L'omaggio dello sponsor del club appena promosso in Serie D per celebrare l’obiettivo raggiunto: "Ora è tempo di godersi il meritato riposo, magari con un piccolo incentivo" ... 🔗palermotoday.it

L’Athletic Club Palermo festeggia la promozione in Serie D: regalo a sorpresa dallo sponsor Escort Advisor - Palermo, 28 aprile 2025 – Una promozione storica festeggiata con un regalo davvero insolito. Al termine della vittoriosa partita contro il Partinicaudace, disputata ieri allo stadio Salvatore Favazza ... 🔗ilovepalermocalcio.com

Sito di escort regala abbonamento all’Athletic Club Palermo per la promozione in serie D - Bravi ragazzi! Abbiamo un regalo per voi. Questo il messaggio sulla busta gigante che è stata recapitata ieri, 27 aprile, ai giocatori e allo staff tecnico dell’Athletic Club Palermo, alla fine della ... 🔗msn.com