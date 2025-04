Esasperata per l’attesa paziente picchia infermiera al Pronto Soccorso di Messina

infermiera in servizio al Pronto Soccorso del Policlinico di Messina è stata aggredita fisicamente da una donna che, Esasperata dall’attesa, ha reagito con violenza e l'ha picchiata. Leggi su Fanpage.it Un’in servizio aldel Policlinico diè stata aggredita fisicamente da una donna che,dall’attesa, ha reagito con violenza e l'hata.

Approfondimenti da altre fonti

Casagiove, vuole essere visitato senza prendere il numero: picchia altro paziente e lo minaccia con coltello - Pretende di essere visitato prima di un altro paziente e lo minaccia con un coltello dopo averlo picchiato. L’episodio è accaduto nella mattinata di ieri 18 febbraio in Casagiove, all’esterno di un centro per la cura del diabete, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito di una richiesta di intervento per una lite in atto, […] L'articolo Casagiove, vuole essere visitato senza prendere il numero: picchia altro paziente e lo minaccia con coltello sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Torna a casa ubriaco e la picchia. Moglie esasperata lo fa arrestare - Un 37enne lissonese ubriaco è statro arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito e picchiato sua moglie. Il fatto è accaduto l’altra notte, quando i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio insieme ai colleghi di Lissone sono intervenuti su richiesta d’aiuto da parte della vittima. L’aggressore è di origine ucraina ed è stato colto nella flagranza del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie. 🔗ilgiorno.it

Vuole saltare la fila e picchia un paziente che lo precede - Tempo di lettura: < 1 minutoViolenta lite al Centro per la cura del diabete di Casagiove (Caserta), dove i carabinieri hanno denunciato un 59enne di Visciano (Napoli) per aver aggredito e minacciato con un coltello un altro paziente della struttura, un 60enne. Secondo quanto accertato dai militari, la lite sarebbe nata all’interno della struttura perché il 59enne, sprovvisto del bigliettino numerato per l’attesa, pretendeva comunque di entrare a visita prima del 60enne, che, invece, il numero di prenotazione per la fila l’aveva regolarmente preso. 🔗anteprima24.it