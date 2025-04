Esami e visite gratuite a Trabia | camper dell' open day in piazza Lanza

camper della prevenzione dell’Asp di Palermo che domani (martedì 29 aprile) faranno tappa a Trabia, dove in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia e l’Associazione Serena a Palermo, sarà. Palermotoday.it - Esami e visite gratuite a Trabia: camper dell'open day in piazza Lanza Leggi su Palermotoday.it Prosegue in provincia il viaggio deia prevenzione’Asp di Palermo che domani (martedì 29 aprile) faranno tappa a, dove in collaborazione con la locale Amministrazione comunale, la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia e l’Associazione Serena a Palermo, sarà.

