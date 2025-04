Ermal Meta | Presto con noi anche le due figlie adottate in Albania

Ermal Meta ha da poco rivelato a Vanity Fair di essere in realtà già diventato padre tre anni fa: "La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finora sono state in un orfanotrofio in Albania – ha spiegato il cantante, che vedremo sul palco del Concertone del 1° maggio nei panni di conduttore con Noemi e BigMama – Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle. A giugno compiranno 18 anni e potranno venire a vivere con noi. Ma, le dico, sono già le nostre figlie da tre anni".

Ermal Meta: «Presto avremo con noi le nostre altre due figlie. Finora sono state in un orfanotrofio in Albania. Quando le abbiamo conosciute non potevamo adottarle» - Il 25 aprile e l’antifascismo. Il Concerto del primo maggio e la musica come strumento di cambiamento. Gli uomini che diventano mostri. E l’emozione di poter raccontare solo a noi la prima volta che è diventato papà. No, non quando è nata Fortuna un anno fa: prima, quando nella sua sua vita sono entrare due ragazze speciali 🔗vanityfair.it

Ermal Meta emozionato: “Le mie due figlie adottive vivranno con me…” - Il cantante si prepara ad accogliere definitivamente nella sua casa le due figlie adottive conosciute in Albania, oltre alla piccola Fortuna Marie nata nel 2024 L'articolo Ermal Meta emozionato: “Le mie due figlie adottive vivranno con me…” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

“Sono già diventato papà tre anni fa di due ragazze in Albania. A giugno diventano maggiorenni e lasceranno l’orfanotrofio per vivere a casa mia”: così Ermal Meta - Ermal Meta ha lanciato il nuovo singolo “Ferma gli orologi” e si sta preparando per il palco del Primo Maggio, dal momento che è stato confermato per il secondo anno consecutivo alla conduzione del Concertone di Roma. In una lunga intervista a Vanity Fair il cantautore ha parlato della paternità e del suo amore per Fortuna: “L’ho vista così piccola, così indifesa… Anche se in realtà i dubbi più forti mi sono venuti prima, quando sono diventato papà, tre anni fa“. 🔗ilfattoquotidiano.it

