Ermal Meta | Presto con noi anche le due figlie adottate in Albania

Ermal Meta ha da poco rivelato a Vanity Fair di essere in realtà già diventato padre tre anni fa: “La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finora sono state in un orfanotrofio in Albania – ha spiegato il cantante, che vedremo sul palco del Concertone del 1° maggio nei panni di conduttore con Noemi e BigMama – Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle. A giugno compiranno 18 anni e potranno venire a vivere con noi. Ma, le dico, sono già le nostre figlie da tre anni”. News "La mia mano non è mai stata così grande" Ermal Meta è diventato papà Il cantautore e la compagna Chiara Sturdà sono diventati genitori di Fortuna, che ha ispirato il titolo anche per l'ultimo album di Meta. 🔗 Gravidanzaonline.it - Ermal Meta: “Presto con noi anche le due figlie adottate in Albania” Diventato papà di Fortuna il 18 giugno del 2024,ha da poco rivelato a Vanity Fair di essere in realtà già diventato padre tre anni fa: “La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due, che finora sono state in un orfanotrofio in– ha spiegato il cantante, che vedremo sul palco del Concertone del 1° maggio nei panni di conduttore con Noemi e BigMama – Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle. A giugno compiranno 18 anni e potranno venire a vivere con noi. Ma, le dico, sono già le nostreda tre anni”. News "La mia mano non è mai stata così grande"è diventato papà Il cantautore e la compagna Chiara Sturdà sono diventati genitori di Fortuna, che ha ispirato il titoloper l'ultimo album di. 🔗 Gravidanzaonline.it

Su altri siti se ne discute

Ermal Meta: “Presto con noi anche le due figlie adottate in Albania” - Diventato papà di Fortuna il 18 giugno del 2024, Ermal Meta ha da poco rivelato a Vanity Fair di essere in realtà già diventato padre tre anni fa: “La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finora sono state in un orfanotrofio in Albania – ha spiegato il cantante, che vedremo sul palco del Concertone del 1° maggio nei panni di conduttore con Noemi e BigMama – Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle. 🔗gravidanzaonline.it

Ermal Meta: “Presto con noi anche le due figlie adottate in Albania” - Diventato papà di Fortuna il 18 giugno del 2024, Ermal Meta ha da poco rivelato a Vanity Fair di essere in realtà già diventato padre tre anni fa: “La mia compagna Chiara ed io a breve avremo con noi le nostre altre due figlie, che finora sono state in un orfanotrofio in Albania – ha spiegato il cantante, che vedremo sul palco del Concertone del 1° maggio nei panni di conduttore con Noemi e BigMama – Le abbiamo conosciute che avevano 15 anni, ma, non essendo sposati, non potevamo adottarle. 🔗gravidanzaonline.it

Ermal Meta: «Presto avremo con noi le nostre altre due figlie. Finora sono state in un orfanotrofio in Albania. Quando le abbiamo conosciute non potevamo adottarle» - Il 25 aprile e l’antifascismo. Il Concerto del primo maggio e la musica come strumento di cambiamento. Gli uomini che diventano mostri. E l’emozione di poter raccontare solo a noi la prima volta che è diventato papà. No, non quando è nata Fortuna un anno fa: prima, quando nella sua sua vita sono entrare due ragazze speciali 🔗vanityfair.it

Cosa riportano altre fonti

Ermal Meta: «Presto avremo con noi le nostre altre due figlie. Finora sono state in un orfanotrofio in Albania. Quando le abbiamo conosciute non potevamo adottarle; Ermal Meta: Presto avremo con noi le nostre altre due figlie; Ermal Meta Ho altre due figlie in Albania, presto saranno con me; Ermal Meta era già papà, la storia delle figlie segrete adottate in Albania: “Presto a casa mia”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La struggente rivelazione di Ermal Meta: “Da tre anni sono padre di altre due figlie” - Il cantautore Ermal Meta ha confessato che Fortuna Marie non è la sua prima figlia, ecco le sue struggenti parole ... 🔗notizie.it

Sapevate che Ermal Meta ha tre figli? Ecco chi sono - Ermal Meta non ha una figlia soltanto, come molti credono, ma ben tre! Sapete chi sono? Vi sveliamo tutto sull'artista! 🔗donnapop.it

Ermal Meta: "Presto con noi anche le due figlie adottate in Albania" - A Vanity Fair il cantautore ha rivelato di aver adottato due ragazze orfane nella sua terra natale tre anni fa, e che a breve le sorelle raggiungeranno la famiglia in Italia. 🔗gravidanzaonline.it