Ergastolo per Abdelkader Ben Alaya | omicidio della moglie a Torino

Ergastolo Abdelkader Ben Alaya, l'uomo di 48 anni che il 23 settembre 2024 uccise a coltellate davanti ai figli la moglie Roua Nabi in un appartamento di Torino. La Corte di assise, così come chiesto dal pm Cesare Parodi, ha anche disposto quattro mesi di isolamento diurno.Dall'agosto precedente l'uomo era sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, che però non si attivò. Il pm ha spiegato che era "scarico".

Chiesto l'ergastolo per Abdelkader Ben Alaya, che ha ucciso l'ex moglie Roua Nabi a Torino e parla in tribunale: "Io non so usare il coltello" - Sette mesi dopo il femminicidio di Roua Nabi, il procuratore aggiunto Cesare Parodi oggi, lunedì 28 aprile 2025, chiede l'ergastolo per Abdelkader Ben Alaya, ex marito e presunto assassino della donna. Poco prima della richiesta di condanna, in tribunale, l'uomo rende spontanee dichiarazioni...

