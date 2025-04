Erano il terrore delle tabaccherie nel Casertano rubati soldi sigarette e Gratta e Vinci | 6 arresti

tabaccherie nella proVincia di Caserta nei primi mesi del 2024; a distanza di un anno, sei persone sono state arrestate dai carabinieri. Leggi su Fanpage.it Maxi furti in almeno trenella proa di Caserta nei primi mesi del 2024; a distanza di un anno, sei persone sono state arrestate dai carabinieri.

