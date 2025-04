Entra in un' associazione di volontariato a Bolzano e va in bagno per sfuggire alla polizia arrestato

arrestato a Bolzano per furto e violenza a pubblico ufficiale dopo un tentativo di fuga da un negozio. Notizie.virgilio.it - Entra in un'associazione di volontariato a Bolzano e va in bagno per sfuggire alla polizia, arrestato Leggi su Notizie.virgilio.it Un cittadino tunisino è statoper furto e violenza a pubblico ufficiale dopo un tentativo di fuga da un negozio.

