Enrico Rava sotto la piramide del Cocoricò chiude uno straordinario ponte del 25 aprile

aprile è trascorso all'insegna della storia, della tradizione e della condivisione. Gli eventi in programma hanno accompagnato le commemorazioni per l'ottantesimo anniversario della Liberazione e le celebrazioni dedicate al protettore della città.

Al Cocoricò si cambia musica. Rava porta il jazz sotto la Piramide - Considerato il jazzista italiano più famoso del mondo, da sessantacinque anni incanta il pubblico dagli Stati Uniti ai Paesi orientali. Enrico Rava, classe 1939, non si ferma. Reduce dalla straordinaria esibizione sold out al Torino Jazz Festival 2025, stasera alle 21, nell’ambito della rassegna Viva Riccione Jazz, sarà in concerto sotto la piramide del Cocoricò con il Fearless Five, suo nuovo progetto che lo vede esibirsi nel quintetto ‘senza paura’ con giovani musicisti di grande spessore musicale. 🔗ilrestodelcarlino.it

La primavera della città è all'insegna della musica jazz di Sergio Cammariere, Amaro Freitas ed Enrico Rava - La primavera a Riccione si accende con la grande musica che, dal weekend di Pasqua fino al ponte del Primo Maggio, accompagnerà la città verso la bella stagione in un viaggio tra cantautorato, jazz e artistici internazionali. Il cuore pulsante della palinsesto di primavera sarà il nuovo... 🔗riminitoday.it

