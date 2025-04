Enrico Camosci denunciato per evasione fiscale | recuperati dal campione di poker 15 milioni di euro non dichiarati

Enrico Camosci, bolognese di 31 anni considerato uno dei migliori giocatori al mondo di poker, è finito nel mirino della Guardia di Finanza. In seguito a una verifica fiscale, le Fiamme Gialle gli contestano di non aver mai dichiarato alcune vincite ottenute al di fuori dei confini europei, sia in tornei dal vivo che online. Il 31enne bolognese – che oggi vive a Malta – è stato denunciato per omessa dichiarazione di una serie di vincite incassate tra il 2019 e il 2023, quando ancora era residente in Italia. L’operazione della Guardia di Finanza ha permesso di recuperare oltre 1,5 milioni di euro dai conti di Camosci.Come funzionano le tasse sul gioco d’azzardoCome spiegano le Fiamme Gialle, i premi corrisposti da case da gioco autorizzate all’interno dell’Unione europea non vanno dichiarati al fisco, perché sono soggetti a ritenuta «alla fonte». Leggi su Open.online , bolognese di 31 anni considerato uno dei migliori giocatori al mondo di, è finito nel mirino della Guardia di Finanza. In seguito a una verifica, le Fiamme Gialle gli contestano di non aver mai dichiarato alcune vincite ottenute al di fuori dei confinipei, sia in tornei dal vivo che online. Il 31enne bolognese – che oggi vive a Malta – è statoper omessa dichiarazione di una serie di vincite incassate tra il 2019 e il 2023, quando ancora era residente in Italia. L’operazione della Guardia di Finanza ha permesso di recuperare oltre 1,5didai conti di.Come funzionano le tasse sul gioco d’azzardoCome spiegano le Fiamme Gialle, i premi corrisposti da case da gioco autorizzate all’interno dell’Unionepea non vannoal fisco, perché sono soggetti a ritenuta «alla fonte».

