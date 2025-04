Ennesimo delirio del rapper che ha accusato l' ex moglie di essere stata solo un' assistente Con lei però ha avuto 4 figli

rapper si è lasciato andare a esternazioni a dir poco folli riguardo la sua vita privata. In particolare, Kanye ha raccontato di aver preferito fare figli con Paris Hilton, piuttosto che con Kim Kardashian. Un’esternazione che ha provocato il suo allontanamento immediato dalla piattaforma, ma soprattutto ha riacceso i riflettori su dinamiche familiari che i fan speravano ormai archiviate. Kim Kardashian, Kanye West e i loro figli guarda le foto Kanye West contro Kim Kardashian: «Era l’assistente di Paris Hilton»In piedi, visibilmente agitato e impegnato in una telefonata, Kanye West ha lanciato accuse pesanti: «Kim era l’assistente di Paris Hilton. Iodonna.it - Ennesimo delirio del rapper, che ha accusato l'ex moglie di essere stata solo «un'assistente». Con lei, però, ha avuto 4 figli Leggi su Iodonna.it Se pensavate che Kanye West avesse ormai esaurito la sua scorta di dichiarazioni scioccanti, vi sbagliavate di grosso. Durante una diretta Twitch, poi interrotta bruscamente, ilsi è lasciato andare a esternazioni a dir poco folli riguardo la sua vita privata. In particolare, Kanye ha raccontato di aver preferito farecon Paris Hilton, piuttosto che con Kim Kardashian. Un’esternazione che ha provocato il suo allontanamento immediato dalla piattaforma, ma soprattutto ha riacceso i riflettori su dinamiche familiari che i fan speravano ormai archiviate. Kim Kardashian, Kanye West e i loroguarda le foto Kanye West contro Kim Kardashian: «Era l’di Paris Hilton»In piedi, visibilmente agitato e impegnato in una telefonata, Kanye West ha lanciato accuse pesanti: «Kim era l’di Paris Hilton.

