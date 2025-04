Energia pulita e rinnovabili chiavi in mano per le aziende

rinnovabili in Italia. In oltre 20 anni di operatività, Greenvolt Next Italia ha installato più di 150 MW di potenza fotovoltaica, offrendo soluzioni chiavi in mano a oltre 2.000 clienti con oltre 1.200 progetti portati a termine nel nostro Paese. Attualmente sono in sviluppo altri 30 nuovi progetti per 10 milioni di euro, il 75% dei quali investiti nel settore fotovoltaico e il restante 25% nella riqualificazione di coperture industriali.A una crescita del giro di affari è corrisposta una crescita dell'occupazione: dal 2023 i dipendenti sono più che raddoppiati passando da 21 a 46. Alla guida della società restano confermati Mitia Cugusi come presidente e Andrea Faini come managing director, che hanno fondato la società forti di una lunga esperienza nel mercato B2B delle rinnovabili.

