Emilia-Romagna il tar sospende il suicidio assistito

Emilia-Romagna ha accolto l’istanza di sospensiva «sulle delibere regionali che permettono il suicidio assistito in Emilia-Romagna», fissando al 15 maggio la trattazione collegiale. L’Emilia-Romagna aveva adottato, a febbraio 2024, tutti gli atti per definire «modalità e tempi» del suicidio medicalmente assistito. Laverita.info - Emilia-Romagna, il tar sospende il suicidio assistito Leggi su Laverita.info «Una delibera regionale non può sostituire una legge nazionale su un tema così delicato»: con queste parole Valentina Castaldini, consigliere regionale di Forza Italia, ha annunciato ieri che il Tar dell’ha accolto l’istanza di sospensiva «sulle delibere regionali che permettono ilin», fissando al 15 maggio la trattazione collegiale. L’aveva adottato, a febbraio 2024, tutti gli atti per definire «modalità e tempi» delmedicalmente

