vengono crioconservati e che possono, secondo la legge, essere abbandonati Wired.it - Embrioni congelati, cosa succede quando non vengono utilizzati Leggi su Wired.it Si tratta di blastocisti, ossia cellule in fase di sviluppo, checrioconservati e che possono, secondo la legge, essere abbandonati

Embrioni congelati, l’annuncio della ministra Roccella: «Una legge per adottarli». Cosa cambia - Entro poche settimane, forse addirittura prima, l’Italia potrebbe dotarsi di una legge che affronta uno dei temi più dibattuti della bioetica contemporanea: l’adozione degli embrioni crioconservati. Ad annunciarlo è la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che in collaborazione con i colleghi della Salute e della Giustizia, Orazio Schillaci e Carlo Nordio, sta lavorando al testo normativo destinato a dare una soluzione al tema degli embrioni fermi nei centri di procreazione medicalmente assistita (Pma). 🔗open.online

Perché Papa Francesco negli ultimi mesi era preoccupato per gli embrioni congelati: che fine fanno - Sergio Alfieri, il coordinatore dei medici di Papa Francesco, ha spiegato in un'intervista che uno dei temi prioritari per il Pontefice nelle sue ultime ... 🔗fanpage.it

Embrioni congelati, l'annuncio della ministra Roccella: «Una legge per adottarli». Cosa cambia - «Non sarà una donazione di cellule o tessuti, ma un’adozione a tutti gli effetti» Entro poche settimane, forse addirittura prima, l’Italia potrebbe dotarsi di una legge che affronta uno dei temi più d ... 🔗informazione.it

Embrioni crioconservati e dimenticati: che fine fanno? Verso una legge per l’adozione - Viaggio nella crioconservazione biologica (di embrioni ma anche di cordoni ombelicali), tra speranze e vuoti normativi, tra pubblico e privato ... 🔗msn.com