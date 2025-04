Emanuele Filiberto di Savoia la foto con la moglie Clotilde Courau per Papa Francesco

Emanuele Filiberto di Savoia era presente ai funerali di Papa Francesco. E ha condiviso il suo personale ricordo del Santo Padre, pubblicando una serie di foto sul suo profilo Instagram delle esequie ma anche del suo incontro con il Pontefice dove c’era anche sua moglie Clotilde Courau.Emanuele Filiberto di Savoia solo ai funerali di Papa FrancescoEmanuele Filiberto di Savoia ha assistito ai funerali di Papa Francesco che si sono tenuti lo scorso 26 aprile in San Pietro. Una cerimonia tanto solenne quanto toccante cui hanno presenziato molte teste coronate, non soltanto cattoliche, da Letizia e Felipe di Spagna a Rania e Abdullah di Giordania, da Charlene e Alberto di Monaco a William senza Kate Middleton.Anche Emanuele Filiberto è andato solo ai funerali del Papa. Non c’erano né sua moglie Clotilde Courau, dalla quale vive separato ormai da quattro anni, né le figlie Vittoria e Luisa. Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia, la foto con la moglie Clotilde Courau per Papa Francesco Leggi su Dilei.it diera presente ai funerali di. E ha condiviso il suo personale ricordo del Santo Padre, pubblicando una serie disul suo profilo Instagram delle esequie ma anche del suo incontro con il Pontefice dove c’era anche suadisolo ai funerali didiha assistito ai funerali diche si sono tenuti lo scorso 26 aprile in San Pietro. Una cerimonia tanto solenne quanto toccante cui hanno presenziato molte teste coronate, non soltanto cattoliche, da Letizia e Felipe di Spagna a Rania e Abdullah di Giordania, da Charlene e Alberto di Monaco a William senza Kate Middleton.Ancheè andato solo ai funerali del. Non c’erano né sua, dalla quale vive separato ormai da quattro anni, né le figlie Vittoria e Luisa.

