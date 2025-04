Elly Schlein sfida Meloni in diretta Tv | La partita è aperta ma i sondaggi raccontano altro

Elly Schlein ha sorpreso persino gli analisti più indugenti. “La partita è aperta, Meloni fa bene a sentire il fiato sul collo“, ha dichiarato con un entusiasmo che, a dire il vero, non sembra avere grande fondamento.L’ultima rilevazione che proviene dai sondaggi, in particolare quello firmato da Nando Pagnoncelli, colloca il Pd al 21,1%, il livello più basso degli ultimi dodici mesi. Un dato che stride perecchio con l’ottimismo ostentato in diretta nazionale dalla leader del principale partito d’opposizione.Il piano di battaglia secondo la segretaria PdNonostante il vento contrario dei sondaggi, comunque, la leader dem ha rilanciato: l’obiettivo è portare gli italiani al voto. Thesocialpost.it - Elly Schlein sfida Meloni in diretta Tv: “La partita è aperta”, ma i sondaggi raccontano altro Leggi su Thesocialpost.it C’è un momento, nella vita politica, in cui la distanza tra i sogni e i numeri si fa vertiginosa. È quanto accaduto ieri sera, nello studio di In altre parole su La7, quandoha sorpreso persino gli analisti più indugenti. “Lafa bene a sentire il fiato sul collo“, ha dichiarato con un entusiasmo che, a dire il vero, non sembra avere grande fondamento.L’ultima rilevazione che proviene dai, in particolare quello firmato da Nando Pagnoncelli, colloca il Pd al 21,1%, il livello più basso degli ultimi dodici mesi. Un dato che stride perecchio con l’ottimismo ostentato innazionale dalla leader del principale partito d’opposizione.Il piano di battaglia secondo la segretaria PdNonostante il vento contrario dei, comunque, la leader dem ha rilanciato: l’obiettivo è portare gli italiani al voto.

