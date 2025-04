Elly Schlein la sparata a In altre parole | Partita aperta Meloni col fiato sul collo

Elly Schlein ci crede, ma evidentemente solo lei. Sì, perché ospite di In altre parole su La7, la leader del Pd sembra dimenticare i sondaggi e si dice più che ottimista sulla possibilità di superare il centrodestra. "La Partita è aperta, Meloni fa bene a sentire il fiato sul collo - ammette nello studio di Massimo Gramellini in onda domenica 27 aprile -. Sono convinta che ce la faremo, non possiamo essere gli unici a sentire la responsabilità di battere questo governo. La somma delle forze di opposizione è già vicina alle percentuali del governo". Peccato però che l'ultima rilevazione, quella di Nando Pagnoncelli, dia il Pd al punto più basso dell'ultimo anno, ossia al 21,1 per cento.L'obiettivo? Portare gli italiani al voto. Superate amministrative e referendum, per la segretaria dem la prova del nove, "il test prima delle politiche", saranno le Regionali.

