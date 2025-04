Elezioni RSU | cosa accade in caso di precari eletti o docenti e ATA che si trasferiranno in altra scuola

Elezioni per il rinnovo triennale delle componenti RSU. I lavoratori eletti, indifferentemente se appartenenti al personale docente o ATA, restano in carica per tutta la durata del mandato, quindi fino al 2028.L'articolo Elezioni RSU: cosa accade in caso di precari eletti o docenti e ATA che si trasferiranno in altra scuola . Leggi su Orizzontescuola.it Il 14, 15 e 16 aprile 2025 si sono tenute leper il rinnovo triennale delle componenti RSU. I lavoratori, indifferentemente se appartenenti al personale docente o ATA, restano in carica per tutta la durata del mandato, quindi fino al 2028.L'articoloRSU:indie ATA che siin

