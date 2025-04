Elezioni provinciali Italia Viva festeggia il suo Pendolino | ma il sindaco non ha mai preso la tessera

Elezioni provinciali siciliane: la vittoria del nostro Giuseppe Pendolino ad Agrigento e l’affermazione di Salvatore Quinci nella provincia di Trapani-. Lo dice Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva -. Due grandi. Agrigentonotizie.it - Elezioni provinciali, Italia Viva festeggia il "suo" Pendolino: ma il sindaco non ha mai preso la tessera Leggi su Agrigentonotizie.it Consolidati i voti almeno per quanto riguarda "Due splendide notizie dallesiciliane: la vittoria del nostro Giuseppead Agrigento e l’affermazione di Salvatore Quinci nella provincia di Trapani-. Lo dice Davide Faraone, vice-presidente di-. Due grandi.

