Elezioni Genova Gasparri contro la candidata del csx Silvia Salis | “Carina ma non è concorso di bellezza”

Genova, alla presentazione delle liste di FI a sostegno del candidato sindaco Pietro Piciocchi, il capogruppo degli azzurri al Senato Maurizio Gasparri è andato all'attacco della candidata del centrosinistra Silvia Salis. "È carina ma le Elezioni non sono un concorso di bellezza". Leggi su Fanpage.it Ieri a, alla presentazione delle liste di FI a sostegno del candidato sindaco Pietro Piciocchi, il capogruppo degli azzurri al Senato Maurizioè andato all'attacco delladel centrosinistra. "È carina ma lenon sono undi bellezza".

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni comunali Genova, ecco i risultati del sondaggio di BiDiMedia - Con le elezioni del 25 e 26 maggio Genova torna al voto, ma chi sarà il prossimo sindaco? Secondo i cittadini che hanno risposto al sondaggio di BiDiMedia per GenovaToday, sarà Silvia Salis, la candidata del campo largo, che - seppur in un quadro in cui la partita è ancora tutta da giocare, a... 🔗genovatoday.it

Chi è Silvia Salis, candidata di Pd e M5S alle elezioni comunali di Genova: vicepresidente Coni ed ex martellista olimpica - La candidatura è stata proposta dal Pd e ha ricevuto l'appoggio degli altri partiti di sinistra, oltre a quello del M5S Silvia Salis è la candidata del centrosinistra per le elezioni comunali di Genova, previste per la prossima primavera. La Salis è stata candidata dal Pd, nel tentativo di me 🔗ilgiornaleditalia.it

Chi è Silvia Salis, candidata di Pd e M5S alle elezioni comunali di Genova: vicepresidente Coni ed ex martellista olimpica - La candidatura è stata proposta dal Pd e ha ricevuto l'appoggio degli altri partiti di sinistra, oltre a quello del M5S Silvia Salis è la candidata del centrosinistra per le elezioni comunali di Genova, previste per la prossima primavera. La Salis è stata candidata dal Pd, nel tentativo di me 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Genova, Gasparri contro Salis: “Carina ma inesperta, le elezioni non sono un concorso di bellezza”; Elezioni Genova, Gasparri contro la candidata del csx Silvia Salis: Carina ma non è concorso di bellezza; Comunali Genova, ecco i candidati di Forza Italia: “Ci aspettiamo di vincere e faremo la differenza”; Attacchi personali a Salis dalla destra sui social. La sinistra: “È questo il vostro livello?”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Elezioni Genova, Gasparri contro la candidata del csx Silvia Salis: “Carina ma non è concorso di bellezza” - Ieri a Genova, alla presentazione delle liste di FI a sostegno del candidato sindaco Pietro Piciocchi, il capogruppo degli azzurri al Senato Maurizio Gasparri ... 🔗fanpage.it

Genova, Gasparri contro Salis: “Carina ma inesperta, le elezioni non sono un concorso di bellezza” - La scivolata sessista del parlamentare forzista, a Genova per lanciare il candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi ... 🔗msn.com

Forza Italia, Gasparri: “La politica non si inventa, le elezioni non sono un concorso di bellezza” - Forza Italia ha presentato a Palazzo della Meridiana i candidati a sostegno di Pietro Piciocchi, sfidando la proposta del centrosinistra ... 🔗telenord.it