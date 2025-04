Elezioni Canada 2025 favorito il premier liberale uscente Carney 42 5% sul conservatore Poilievre 38 7% si votano i 343 membri della Camera

liberale e quello conservatore, seguono il progressista Nuovo Partito Democratico all'8,6 per cento, seguito dai separatisti del Bloc Quebecois con il 6 per cento e dai Verdi al 2 per cento. Al via il voto in Canada per le Elezioni federali. I canadesi sono chiamati ad elegger

Elezioni Canada 2025: quando si vota - Le elezioni federali in Canada del 2025 si terranno il 28 aprile per il rinnovo della Camera dei Comuni, la camera bassa del Parlamento del Paese nordamericano. Si tratta di elezioni anticipate, indette il 23 marzo dal primo ministro Mark Carney, che ha sostituito Justin Trudeau dopo le dimissioni di quest’ultimo, anche come leader del Partito Liberale. Elezioni Canada 2025: la data del voto Justin Trudeau (Getty Images). 🔗lettera43.it

Elezioni Canada 2025: chi sono i candidati - Mark Carney per il Partito Liberale e Pierre Poilievre per il Partito Conservatore. Saranno loro due a contendersi la carica di primo ministro del Canada in occasione delle elezioni anticipate del 28 aprile, indette a fine marzo proprio da Carney, che ha sostituito come premier Justin Trudeau dopo le dimissioni di quest’ultimo. Le cose da sapere sui due candidati. Chi è Mark Carney, attuale primo ministro e candidato del Partito Liberale Mark Carney (Getty Images). 🔗lettera43.it

