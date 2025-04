Elezioni Australia | il caos di Trump negativo per i conservatori

caos” di Trump sta mettendo a dura prova i conservatori alle Elezioni in Australia. Le decisioni dell’amministrazione Trump stanno rafforzando le prospettive del primo ministro Anthony Albanese e del suo partito laburista di centro-sinistra al governo. Il “caos” di Trump negativo per i conservatori alle Elezioni in Australia Si avvicina il giorno delle Elezioni . Periodicodaily.com - Elezioni Australia: il “caos” di Trump negativo per i conservatori Leggi su Periodicodaily.com Il “” dista mettendo a dura prova iallein. Le decisioni dell’amministrazionestanno rafforzando le prospettive del primo ministro Anthony Albanese e del suo partito laburista di centro-sinistra al governo. Il “” diper ialleinSi avvicina il giorno delle

Se ne parla anche su altri siti

Elezioni in Groenlandia, all’ombra di Trump vincono i nazionalisti: «Ma di lui non ci fidiamo» - L’opposizione di centrodestra ha vinto le elezioni legislative in Groenlandia. Lo ha riferito il canale pubblico groenlandese Knr. Il voto è stato contraddistinto da un’ondata di nazionalismo. In molti chiedono che l’isola artica, ambita da Donald Trump, raggiunga rapidamente l’indipendenza. Il voto ha premiato il Partito Democratico, formazione “social-liberale”, con oltre il 30% dei voti. Bene anche i nazionalisti di Naleraq con il 23%. 🔗open.online

Il medio oriente è nel caos e a Trump non piace - "Anche prima che le figure di spicco della Sicurezza nazionale discutessero di piani di guerra segreti in una chat di Signal, che inavvertitamente includeva un giornalista dell’Atlantic, era chiaro che la March Madness era scoppiata in medio oriente” scrive Walter Russell Mead sul Wall Street Journal. “Conflitti militari e disordini politici sono simultaneamente in ebollizione in tutta la regione. 🔗ilfoglio.it

Trump, nuovo duro attacco a Zelensky: “È un comico modesto e un dittatore senza elezioni” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “un comico di scarso successo” e un “dittatore senza elezioni”. Le durissime parole del pesidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul proprio social Truth. "Amo l'Ucraina, ma lui ha fatto un pessimo lavoro" ha aggiunto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Lo scandalo di Jeffrey Epstein, dall'inizio: i soldi, l'amicizia con Trump e Clinton, le accuse di Virginia Giuffre e i sospetti sul suicidio; Caos dazi, Trump impone il 25% su acciaio e alluminio; Five Eyes, l’alleanza per l’intelligence messa alla prova da Trump e dal caso Signal; Il mondo questa settimana: Cina vs Taiwan, Usa in Medio Oriente, Micronesia tra Australia e Cina, elezioni in…. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Quanta strategia c’è nel caos di Trump? Intervista a Glauco Maggi - In collegamento dagli USA, il giornalista Glauco Maggi analizza le mosse di Trump tra dazi, Ucraina, rapporti con Putin, Cina e NATO: strategia lucida o caos calcolato? 🔗money.it

Passa da Ottawa la sfida a Trump dei liberali globali - Le elezioni di questa settimana possono contribuire in modo decisivo alla battaglia contro i nazionalisti che minacciano le libertà ... 🔗repubblica.it

Australia. Elezioni il 3 maggio: Albanese contro Dutton - Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha indetto le elezioni nazionali per il 3 maggio ... della campagna sono i rapporti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha imposto ... 🔗notiziegeopolitiche.net