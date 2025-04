Elezioni amministrative 2025 | quattro candidati a sindaco a Itri in 60 in corsa per il Consiglio

Itri che torna alle urne per scegliere il proprio sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale dopo oltre un anno di commissariamento in seguito alle dimissioni dell’ex primo. Latinatoday.it - Elezioni amministrative 2025: quattro candidati a sindaco a Itri, in 60 in corsa per il Consiglio Leggi su Latinatoday.it Con lo scioglimento per mafia del Comune di Aprilia, il 25 e 26 maggio va al voto nella provincia di Latina la solache torna alle urne per scegliere il proprioe per il rinnovo delcomunale dopo oltre un anno di commissariamento in seguito alle dimissioni dell’ex primo.

