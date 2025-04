Elezioni a San Prospero Le liste sono regolari Può partire la corsa alla poltrona di sindaco

liste depositate venerdì per contendersi la conquista della carica di sindaco e i 12 seggi che compongono il consiglio comunale (8 alla maggioranza e 4 in questo caso alle minoranze distribuiti in maniera proporzionale rispettando il metodo D’Ont), la campagna elettorale per la consultazione amministrativa di San Prospero di domenica 25 e lunedì 26 maggio (si voterà nel secondo giorno fino alle 15) prende ufficialmente il via.Nella medesima seduta di approvazione delle liste si è fatto anche il sorteggio della posizione che ognuna di loro avrà sulla scheda elettorale: la posizione in alto spetterà alla lista civica di centro destra "San Prospero per il cambiamento – Bruno Fontana sindaco"; al centro gli elettori troveranno la lista di centrosinistra, appoggiata da Azione, M5S e Psi "San Prospero 2030 – Sauro Borghi sindaco"; e in basso la lista di centrosinistra, sostenuta dai Verdi, "Un Comune per tutti – Eva Baraldi sindaco". Ilrestodelcarlino.it - Elezioni a San Prospero. Le liste sono regolari. Può partire la corsa alla poltrona di sindaco Leggi su Ilrestodelcarlino.it Dopo una lunga parentesi commissariale, iniziata l’8 giugno 2024 con l’insediamento della dottoressa Teresa Inglese, ora finalmente la parola passa ai circa 4.700 cittadini elettori. Con l’approvazione, da parte della Commissione elettorale presso il Comune di Modena, che funziona da commissione provinciale, delle tredepositate venerdì per contendersi la conquista della carica die i 12 seggi che compongono il consiglio comunale (8maggioranza e 4 in questo caso alle minoranze distribuiti in maniera proporzionale rispettando il metodo D’Ont), la campagna elettorale per la consultazione amministrativa di Sandi domenica 25 e lunedì 26 maggio (si voterà nel secondo giorno fino alle 15) prende ufficialmente il via.Nella medesima seduta di approvazione dellesi è fatto anche il sorteggio della posizione che ognuna di loro avrà sulla scheda elettorale: la posizione in alto spetteràlista civica di centro destra "Sanper il cambiamento – Bruno Fontana"; al centro gli elettori troveranno la lista di centrosinistra, appoggiata da Azione, M5S e Psi "San2030 – Sauro Borghi"; e in basso la lista di centrosinistra, sostenuta dai Verdi, "Un Comune per tutti – Eva Baraldi".

