ELETTROGUSTO | il Primo Maggio appuntamento a Ripa Grande Trastevere

Primo Maggio inedito e vibrante nel cuore pulsante di Trastevere. Giovedì 1 Maggio 2025, dalle ore 10:00 alle 22:00, la suggestiva cornice storica e rigogliosa di Ripa Grande ospiterà ELETTROGUSTO, un evento che promette di fondere in modo unico musica elettronica, cultura gastronomica di qualità e l'estro creativo dell'artigianato urbano. L'ingresso è libero previa registrazione al link www.RipaGrande.itELETTROGUSTO-1-Maggio-iscriviti.Preparatevi a immergervi in una vera e propria oasi metropolitana, dove il ritmo frenetico della città rallenta per lasciare spazio alla musica avvolgente, ai sapori autentici e alla bellezza che si respira in questo angolo affascinante di Roma. ELETTROGUSTO offrirà un'intera giornata immersiva, dalle prime ore del mattino fino a sera, celebrando l'eleganza underground e l'autenticità contemporanea attraverso un'esperienza trasversale e coinvolgente.

