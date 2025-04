Edward Berger regista di Conclave dirigerà un nuovo film per A24 con Brad Pitt

Edward Berger, regista di Conclave, dirigerà un nuovo adattamento del libro The Riders, prodotto da A24, con protagonista Brad Pitt. A24 finanzierà e distribuirà il film. La produzione dovrebbe iniziare all'inizio del 2026 e le riprese si svolgeranno in diverse location in tutta Europa, l'ambientazione del romanzo di Tim Winton The Riders, che racconta la storia di un uomo che si è trasferito in Irlanda con la famiglia e si ritrova a cercare la moglie in lungo e in largo dopo la sua scomparsa. David Kajganich adattterà la sceneggiatura. Secondo Deadline, tra i produttori figurano la Scott Free di Ridley Scott, la Nine Hours di Berger, la Plan B di Pitt e Kajganich. Kajganich ha collaborato con Luca Guadagnino a diverse sceneggiature, tra cui A Bigger Splash, Suspiria e Bones and All. Pitt apparirà prossimamente in F1, un film drammatico sulle corse automobilistiche diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick.

