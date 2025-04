Eddine era un ragazzo d' oro metteva da parte i soldi per il matrimonio della sorella Vorrei mandare il Tfr ai genitori

Eddine Bader Essefi, il ragazzo di 19 anni di origini tunisine che ha perso la vita in strada a Bologna nella sera di. Leggo.it - «Eddine era un ragazzo d'oro, metteva da parte i soldi per il matrimonio della sorella. Vorrei mandare il Tfr ai genitori» Leggi su Leggo.it Si terrà domani, martedì 29 aprile, l?autopsia sul corpo diBader Essefi, ildi 19 anni di origini tunisine che ha perso la vita in strada a Bologna nella sera di.

“Bader era un ragazzo d’oro, qui faceva l’aiuto cuoco e risparmiava per le nozze della sorella” - BOLOGNA – Ciro Ascione ha tenuto chiuso ieri il suo locale, la trattoria Manicaretti di via Saragozza, e lo farà anche oggi. «È il minimo — dice commosso — Quel ragazzo ci ha conquistati tutti fin dal ... 🔗informazione.it

Bader, il dolore degli amici. “E’ stato inseguito dopo una lite” - Due giovani indagati per omicidio. Alla Barca tanti ricordano il 19enne morto il 25 aprile. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i fatti ... 🔗bologna.repubblica.it