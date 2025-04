Ed Sheeran è ufficialmente entrato nell’era del reverse aging

Sheeran partecipasse a un concorso di sosia di Ed Sheeran, c’è chi giura che rischierebbe di arrivare secondo. È il paradosso che sta spopolando tra i fan dopo la sua apparizione al gala Time100 di New York il 24 aprile scorso, dove – a 34 anni – ne mostrava dieci di meno. Anche su TikTok, il commento è unanime: Ed è ufficialmente entrato nell’era del reverse aging. Quindi, la domanda che ora si pongono in molti è: come diavolo riesce a mantenere sempre lo stesso aspetto? In un video virale, cavalcando la moda delle morning routine, Sheeran ironizza sul trend: si sveglia accanto all'inseparabile chitarra, affonda il volto in un lavandino colmo di giaccio, strofina arance sulla pelle, lava i denti con salsa piccante. Ma dietro la gag, un sospetto di verità rimane perché a ben guardare sembra davvero che conosca i trucchi dei biohacker. Leggi su Gqitalia.it Se Edpartecipasse a un concorso di sosia di Ed, c’è chi giura che rischierebbe di arrivare secondo. È il paradosso che sta spopolando tra i fan dopo la sua apparizione al gala Time100 di New York il 24 aprile scorso, dove – a 34 anni – ne mostrava dieci di meno. Anche su TikTok, il commento è unanime: Ed èdel. Quindi, la domanda che ora si pongono in molti è: come diavolo riesce a mantenere sempre lo stesso aspetto? In un video virale, cavalcando la moda delle morning routine,ironizza sul trend: si sveglia accanto all'inseparabile chitarra, affonda il volto in un lavandino colmo di giaccio, strofina arance sulla pelle, lava i denti con salsa piccante. Ma dietro la gag, un sospetto di verità rimane perché a ben guardare sembra davvero che conosca i trucchi dei biohacker.

Ed Sheeran, 'Azizam': 10 curiosità sul singolo e tutto quello che sappiamo sull'album 'Play' - Ed Sheeran è tornato, e stavolta ci travolge con Azizam, primo singolo del suo nuovo album 'Play', la cui uscita è da attendersi tra settembre e ottobre 2025. Dopo aver chiuso la saga matematica con 'Subtract' e aver pubblicato 'Autumn Variations', il cantautore britannico cambia marcia e si lancia in un progetto che si preannuncia gioioso, pieno di vita, nel segno del colore simbolo fucsia.

Testo, traduzione e significato di Azizam, Ed Sheeran abbraccia la cultura persiana nella nuova canzone - Azizam è il primo singolo del decimo album in studio Play di Ed Sheeran, con un chiaro riferimento alla cultura persiana.

L’appello di Ed Sheeran al governo britannico per chiedere investimenti nell’educazione musicale - Attraverso la sua fondazione, la Ed Sheeran Foundation, nata lo scorso gennaio, Ed Sheeran ha inviato una lettera aperta al governo britannico per richiedere investimenti a sostegno dell’educazione musicale nelle scuole. Il cantautore vorrebbe che l’esecutivo stanziasse un pacchetto da duecentocinquanta milioni di sterline per finanziare istituti scolastici, insegnanti, spazi e programmi a tema nel Regno Unito. 🔗metropolitanmagazine.it

Ed Sheeran: è uscito il video ufficiale del nuovo singolo "Azizam" - Il grande ritorno di Ed Sheeran è stato anticipato dal nuovo singolo dal titolo Azizam. Un autentico grande successo del cantante che, ormai da anni, r iesce a trasformarsi ma rimanere sempre fedele a

Ed Sheeran canta in strada in India: la polizia interrompe l'esibizione della popstar britannica - "Che canzone vuoi?". Ed Sheeran e la serenata improvvisata per la giovane fan Sheeran ha anche aggiunto che, una volta completata la serie, ha intenzione di smettere di fare album. "Volevo farne 10.

Ed Sheeran, è online il video del nuovo singolo Azizam - È online da oggi "Azizam", il nuovo videoclip di Ed Sheeran. Un brano delicato, dal titolo persiano, che apre a nuove contaminazioni sonore e culturali nella carriera del cantautore britannico