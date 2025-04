Quotidiano.net - Economia del mare

L’insicurezza geopolitica fa male all’, tanto più a quella del. Per questo il presidente di Assarmatori, Stefano Messina vola a Bruxelles, per mettere al centro dell’agenda politica i temi chiave della logistica per. "Il trasporto marittimo – dice il presidente di Assarmatori, Stefano Messina (nella foto) – è un elemento chiave per garantire all’Europa sicurezza e coesione, e lo è a maggior ragione in Italia dove opera una flotta di traghetti ai vertici a livello mondiale per tonnellaggio, capacità di carico e di trasporto passeggeri. Un segmento da tutelare, specie dagli eccessi ideologici del Green Deal, a partire dalle distorsioni del sistema Ets (ovvero il modello europeo di scambio di emissioni di gas a effetto serra, ndr.), per mantenere e implementare la sua strategicità".