Eccola è lei Dopo il Grande Fratello la prova di coppia che il pubblico aspettava

Grande Fratello, ma l’interesse per gli ex concorrenti non accenna a diminuire. Anzi. Lo dimostra il clamore suscitato poco fa da un post sui social. Immagini dalle quali si capisce che tra due ex inquilini è nata una vera e propria storia d’amore. E fanno sul serio.Amanda Lecciso e Iago Garcia a casa di lei insieme. Sembrerebbe proprio di sì. L’attore spagnolo ha diffuso un video girato personalmente con il proprio cellulare, ospite della cognata di Al Bano. Iago non appare nell’inquadratura: la scena riprende l’esterno di un’abitazione e una persona distesa su un’amaca. Una donna “misteriosa”. Anche se da lontano, i fan hanno riconosciuto subito in quella figura le sembianze di Amanda Lecciso.Leggi anche: “Dopo Amici va a Ballando con le stelle”. Leggi su Caffeinamagazine.it È passato ormai un mese dalla fine del, ma l’interesse per gli ex concorrenti non accenna a diminuire. Anzi. Lo dimostra il clamore suscitato poco fa da un post sui social. Immagini dalle quali si capisce che tra due ex inquilini è nata una vera e propria storia d’amore. E fanno sul serio.Amanda Lecciso e Iago Garcia a casa di lei insieme. Sembrerebbe proprio di sì. L’attore spagnolo ha diffuso un video girato personalmente con il proprio cellulare, ospite della cognata di Al Bano. Iago non appare nell’inquadratura: la scena riprende l’esterno di un’abitazione e una persona distesa su un’amaca. Una donna “misteriosa”. Anche se da lontano, i fan hanno riconosciuto subito in quella figura le sembianze di Amanda Lecciso.Leggi anche: “Amici va a Ballando con le stelle”.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Zeudi Di Palma, la “vera vincitrice” per i fan: raccolta fondi da record dopo il Grande Fratello - Le fan di Zeudi Di Palma puntano alla cifra di 50.000 euro Alla vigilia della finale del Grande Fratello, Zeudi Di Palma era tra le grandi favorite per la vittoria insieme a Helena Prestes. Il sostegno delle sue fan era fortissimo, tanto che il fandom delle “Zelene” – nato per celebrare il legame tra Zeudi e Helena – si è poi unito in un unico obiettivo: portare la giovane campana alla vittoria. 🔗notizieaudaci.it

“L’ha portata via, guardate”. Helena e Javier dopo il Grande Fratello, la scena in discoteca - Continua e si fa sempre più importante la storia d’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes, forse ormai la coppia più amata nata sotto i riflettori del Grande Fratello. A differenza di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che si sono mollati per decisione di lei durante la finale, gli Helevier sono rimasti insieme anche dopo il reality di Canale 5 e aggiornano di continuo i fan attraverso i social. 🔗caffeinamagazine.it

Grande Fratello, Yulia Bruschi rompe il silenzio sui social dopo la finale del reality show: ecco cosa ha rivelato - A pochi giorni dalla finale, l'ex gieffina Yulia Bruschi ha pubblicato un lungo post sui social in cui ha fatto un bilancio della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello: "È stato un percorso ricco di sfide, un'esperienza unica e indimenticabile". 🔗comingsoon.it

Su questo argomento da altre fonti

Pagelle finale Grande Fratello, vincitori e sconfitti della diciassettesima edizione: Beatrice Luzzi e Fiordaliso signore incontrastate; Dopo le nozze Miriam Leone ci ricasca: eccola con il nuovo look; “Eccola, è lei”. Dopo il Grande Fratello, la prova di coppia che il pubblico aspettava; Federico Fashion Style trasforma Helena Prestes: eccola biondissima dopo il GF Vip. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Grande Fratello: clamorosa rivelazione su Lorenzo Spolverato, cosa sta succedendo dopo il reality? - Insieme a Shaila Gatta, Lorenzo ha dominato l'ultima edizione del Grande Fratello; ora, il concorrente sarebbe pronto a una svolta inaspettata: l'indiscrezione che circola sui social. 🔗notizie.it

Pamela Petrarolo e la lite con Ilaria Galassi dopo il Grande Fratello/ Retroscena choc: “Toni molto accesi” - L’ago è spuntato quando Ilaria Galassi ha dunque ammesso di aver sperato nella vittoria di Jessica Morlacchi al Grande Fratello nello scontro con Helena Prestes. Nel programma della conduttrice e ... 🔗ilsussidiario.net

Shaila Gatta lancia l’allarme dopo il Grande Fratello: “Sto male, ho bisogno di aiuto” - Angoscia e preoccupazione per Shaila Gatta, che sta vivendo un momento terribile dopo la fine del Grande Fratello e la rottura con Lorenzo Spolverato ... 🔗dilei.it