Ecco Eos, la nube molecolare vicina di casa del nostro Sistema solare

Ilha unadirimasta finora invisibile: è una vasta, luogo d’elezione per la nascita di nuove stelle. Laè tra le più vicine alla Terra mai rilevate, a soli 300 anni luce, che secondo i modelli evaporerà tra 6 milioni di anni. A tradire la sua presenza è stato il suo costituente principale, l’idrogenonecessario alla formazione delle stelle, normalmente impossibile da individuare e ora visto per la prima volta grazie a una tecnica che sfrutta la luce ultravioletta “che traccia il gasnegli strati limite delle regioni di formazione stellare e dei resti di supernova”.Il risultato è pubblicato sulla rivista Nature Astronomy da Blakesley Burkhart, di Rutgers University e Flatiron Institute, e Thavisha Dharmawardena, di Flatiron Institute e Università di New York.