Eccellenza Sporting Cecina eliminato ai playoff passa la Sestese ai supplementari

playoff l'ottima stagione dello Sporting Cecina allenato da Sebastiano Miano, sconfitto 1 a 3 dalla Sestese. Dopo un primo tempo bloccato, in apertura di ripresa Fiorini segna il gol che porta avanti i padroni di casa. Si difendono bene i rossoblù ma col passare dei. Livornotoday.it - Eccellenza, Sporting Cecina eliminato ai playoff, passa la Sestese ai supplementari Leggi su Livornotoday.it Termina al primo turno deil'ottima stagione delloallenato da Sebastiano Miano, sconfitto 1 a 3 dalla. Dopo un primo tempo bloccato, in apertura di ripresa Fiorini segna il gol che porta avanti i padroni di casa. Si difendono bene i rossoblù ma colre dei.

