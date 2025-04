Eccellenza La serie D passa per il ‘Bianchelli’ di Senigallia

Leggi su .com Lo spareggio tra K Sport Montecchio e Maceratese in programma domenica 4 maggio ore 16.30. Definite anche le date play off e play out VALLESINA, 28 aprile 2025 – La Figc ha deciso che lo spareggio tra K Sport Montecchio e Maceratese per salire in

