Eccellenza Julia Sagittaria sconfitta nell' andata dei playout

Julia Sagittaria - LIAPIAVE 1-2

GOL: pt 16' Tomasella (r), st 5' Costa, 18' D'Odorico.

Julia Sagittaria: Noè, Morassut, Barbierato, Salamon, Fuxa, Gallina, Turchetto (st 39' Barbon), Fiorin (pt 27' Milini), Glamocanin, Liberati (st 20' Bortoluzzo), Tomasella. All. Moscon.

