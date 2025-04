Ebimotors | i risultati di Portimao in GT Cup Europe

Ebimotors che ha visto l'esordio della stagione 2025 in GT Cup Europe. Una competizione di livello molto elevato, con quasi 30 vetture al via che ha visto la partecipazione di due Porsche 911 GT3 Cup serie 992 per il team di Cermenate (CO), entrambein classe AM.Con l'auto numero 23 il duo formato da Sebastien Fortuna e da Cosimo Papi ha portato a casa una settima ed una quinta posizione di classe rispettivamente in gara 1 ed in gara 2. Da segnalare la rimonta nella prova di domenica che vedeva l'auto numero 23 partire dalla decima piazza di classe AM.Con la vettura gemella numero 54 Gianluca Giorgi e Luigi Peroni totalizzano un'ottava ed una nona piazza nelle due prove da 50 minuti. Per i piloti, due piazzamenti in top ten, che fanno ben sperare in vista dell'intera stagione, dove molto spesso sono lo gare di sostanza a punti a fare la differenza quando è il momento di tirare le somme.

