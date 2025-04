Secoloditalia.it - E’ ufficiale: il Conclave inizierà il 7 maggio. Il più breve durò 10 ore, il più lungo 2 anni

il 7ilper l’elezione del nuovo Papa. Lo ha riferito il portavoce vaticano spiegando che stamani alla quinta Congregazione generale erano presenti oltre 180 cardinali. Gli elettori sono poco più di un centinaio. Ventidue gli interventi. I cardinali si sono riuniti oggi nell’Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale ed hanno ufficializzato la data. I porporati sono arrivati oggi a Roma da tutto il mondo. Per molti di loro è stato il primo incontro. Sì, ma quanto durerà?La storia delpiùIlpiùmai registratopoche ore (circa 10) e si tenne nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre 1503. Dopo la morte di Pio III, i cardinali si riunirono e in tempi record elessero Giulio II, nato Giuliano della Rovere (1443-1513): il 216esimo papa della Chiesa è uno dei più celebri del Rinascimento, patrono di Michelangelo e di Raffaello, iniziatore dell’opera della Basilica di San Pietro, fondatore dei Musei Vaticani e della Guardia Svizzera.