È trumpiano dire che la vittoria del Liverpool sia un’impresa minore perché non aveva rivali Telegraph

Telegraph c’è dibattito. Il Liverpool ha vinto la Premier League perché ha disputato una stagione straordinaria oppure è il livello basso della Premier League che ha portato gli uomini di Slot al trionfo? Un po’ come la storia della gallina e dell’uovo. A sostenere le due tesi sono i giornalisti, da un lato, Thom Gibbs, dall’altro, Jason Burt.Il Liverpool ha vinto perché in Premier non ci sono rivaliPer il primo vale la teoria secondo cui il livello della Premier non è così alto. Lo testimonia il fatto che il Liverpool non ha avuto rivali durante la stagione. Nessuno ha impensierito Slot o ha fatto pensare che il titolo potesse essere in bilico. “Il Liverpool è il meritato campione, conducendo una campagna magistralmente controllata. Non è mai sembrato sul punto di soccombere all’oscillazione che di solito colpisce le capolista. Ilnapolista.it - “È trumpiano dire che la vittoria del Liverpool sia un’impresa minore perché non aveva rivali” (Telegraph) Leggi su Ilnapolista.it Alc’è dibattito. Ilha vinto la Premier Leagueha disputato una stagione straordinaria oppure è il livello basso della Premier League che ha portato gli uomini di Slot al trionfo? Un po’ come la storia della gallina e dell’uovo. A sostenere le due tesi sono i giornalisti, da un lato, Thom Gibbs, dall’altro, Jason Burt.Ilha vintoin Premier non ci sonoPer il primo vale la teoria secondo cui il livello della Premier non è così alto. Lo testimonia il fatto che ilnon ha avutodurante la stagione. Nessuno ha impensierito Slot o ha fatto pensare che il titolo potesse essere in bilico. “Ilè il meritato campione, conducendo una campagna magistralmente controllata. Non è mai sembrato sul punto di soccombere all’oscillazione che di solito colpisce le capolista.

Su altri siti se ne discute

Costacurta sentenzia sulla Juve: «La vittoria con l’Inter un episodio. Thiago Motta? Devo dire una cosa su di lui» - di Redazione JuventusNews24Costacurta ha parlato a La Repubblica: di seguito le sue parole sulla Juventus, eliminata ai playoff di Champions League per mano del Psv Intervenuto a La Repubblica Alessandro Costacurta ha parlato così della Juve, reduce dall’eliminazione in Champions League contro il Psv. Le sue parole. COSTACURTA – «La Juve ha giocato bene 3 tempi su 4, ma non ha ancora qualità sufficiente nei singoli. 🔗juventusnews24.com

Lo slot ammette “creare rabbia con i giocatori” durante la vittoria di Liverpool su Southampton - 2025-03-08 23:16:00 Il web non parla d’altro: Arne Slot ha ammesso di aver dovuto “creare rabbia” con i suoi giocatori a metà tempo mentre il Liverpool è venuto da un goal per battere il lato inferiore Southampton per muoversi 16 punti liberi in cima alla Premier League. I Reds hanno messo in scena un ritorno del secondo tempo per ottenere una vittoria per 3-1 sui santi in difficoltà ad Anfield, per gentile concessione di un tutore Mohamed Salah e Darwin Nunez dopo che Will Smallbone aveva dato ai visitatori un vantaggio di shock. 🔗justcalcio.com

La prima vittoria del titolo della Premier League nella storia e quando il Liverpool può vincere il campionato - 2025-02-27 20:15:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Dopo che le due squadre immediatamente dietro di loro hanno disegnato a The City Ground il 26 febbraio, il Liverpool è in rotta per una delle prime vittorie del titolo della Premier League nella storia come parte di una prima stagione estremamente impressionante nel calcio inglese per il manager Arne Slot. 🔗justcalcio.com