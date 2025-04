E se Kendall Jenner ci avesse anticipato il bikini in trend per questa estate 2025?

estate sia ancora lontana dal calendario ufficiale, Kendall Jenner sembra aver deciso di anticipare i tempi. Con una serie di scatti condivisi su Instagram, la modella ha portato una ventata di aria estiva direttamente sui social, sfoggiando un look da spiaggia che promette di ispirare la stagione che sta per arrivare.Kendall Jenner anticipa l'estate: il bikini giallo che detta tendenzaSu Instagram, Jenner indossa un bikini giallo brillante, caratterizzato da un tessuto a costine e da un design minimal con spalline sottili e slip a vita alta dal taglio sgambato. Un outfit semplice e curato nei dettagli, completato da accessori dorati come una collana con charm, un braccialetto e, in alcuni scatti, occhiali da sole dalle lenti quadrate. Il suo aspetto naturale, con i capelli lunghi e bagnati dopo un tuffo, ha fatto notare ai fan un dettaglio curioso: rispetto al recente taglio bob ispirato a Carolyn Bessette-Kennedy, la chioma di Kendall appare decisamente più lunga, lasciando spazio a qualche sospetto su possibili extension.

